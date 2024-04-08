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啓碁取得Resideo墨西哥廠 強化全球製造能力

2024/4/8 10:51
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（中央社記者潘智義台北8日電）網通廠啓碁科技今天宣布，已於4月4日取得Resideo公司（Resideo Technologies Inc.）旗下Resideo Manufacturas de Chihuahua，涵蓋該公司位於墨西哥華雷斯城工廠、營運項目和員工。

啓碁發布新聞稿指出，取得Resideo Manufacturas de Chihuahua墨西哥工廠為全球製造布局的一環，能有效縮短供應鏈距離，並在面對瞬息萬變的客戶需求時，加快應變速度。

啓碁說明，Resideo為美國上市公司，主要產品涵蓋家居舒適控制、能源管理和居家安防。此次交易的墨西哥華雷斯城工廠位在美墨邊境之間，鄰近德州埃爾帕索市，在職員工約850人。

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啓碁科技本次取得Resideo的華雷斯城工廠，為擴展全球製造能力過程中的一項重大進展，除有助於擴大核心產品線，也能在現今變化快速的供應鏈架構裡，確保公司持續成長。該工廠既有的先進設備和深具戰略價值的地理位置，有助啓碁拓展潛在市場，為客戶提供最佳生產流程，加快產品交付期程，在近岸外包趨勢中更具彈性。

啓碁總經理暨執行長高健榮表示，上述工廠仍將繼續生產Resideo公司的家居舒適及居家安防等系列產品，並將延伸布局車用、物聯網及寬頻產品線，持續擴大墨西哥廠製造優勢。（編輯：張均懋）1130408

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