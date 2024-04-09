目標世界3大AI強國 尹錫悅指示投資2240億元

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國總統尹錫悅今天表示至2027年為止，韓國將在人工智慧（AI）及相關半導體領域投資9.4兆韓元（約新台幣2240億元），並成立1.4兆韓元規模基金，目標躋身全世界3大AI強國。

韓聯社報導，尹錫悅今天主持半導體現況盤點會做以上表示，「現正展開的半導體戰爭不只是產業競爭，更是整個國家的實力戰」，為了維持相當於戰時準備水準的國家實力，指示當局全面檢討對半導體產業的投資優惠。

尤其為了在近期炙手可熱的AI半導體市場搶占先機，尹錫悅直接提出「AI半導體倡議」，目標在2030年的全球系統半導體市場拿下10%以上市占率，希望像過去登上記憶體市占寶座一樣，以AI半導體在未來30年間寫下新神話。

大幅擴張對AI半導體的研發投資規模同時，韓國政府也規劃設立直屬總統的國家AI委員會，推動AI半導體相關官民合作，除生成型AI外，將著手進行下世代泛用AI與AI安全相關技術開發。

尹錫悅今年1月曾在民生討論會中發表高達622兆韓元規模的半導體巨型園區建設方案，今天在三星電子、SK海力士、Naver、Sapeon Korea Inc等積極投入AI技術開發的韓國半導體及網路業者共同進行的盤點會議中，強調政府將負責確保巨型園區所有電力與工業用水需求。

對於近期台灣強震造成台積電部分產線停工，尹錫悅表示目前對韓國企業影響並不大，但也指示相關單位持續關注相關狀況，提前因應可能造成的影響。（編輯：韋樞）1130409