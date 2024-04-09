高雄不只P1、P2廠 市府：台積電P3廠啟動都計作業

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市經發局長廖泰翔今天在議會答詢表示，台積電高雄P1廠預定今年硬體完工，明年量產；P2廠已申請開工，P3廠則已啟動都市計畫作業。以目前園區土地評估，台積電高雄廠規模最多5座。

台積電進駐高雄，但繼續擴建新廠的傳聞不斷，高雄市副議長曾俊傑今天在議會質詢指出，歡迎台積電多在高雄擴建新廠，但要求市府要提前部署，確保包括土地、水電等供應無虞，且不能對民生需求產生排擠。

曾俊傑說，台積電願意多投資高雄當然很好，只要人才、水、電、土地、工人等「五缺」問題可以解決，不只是到P5廠，甚至擴建到P10廠大家都會樂見其成。

經發局長廖泰翔答詢表示，P1廠預定今年硬體完工，明年量產；P2廠已經申請開工，P3廠已啟動都市計畫作業。

廖泰翔說，市府會提供相關協助，可以滿足台積電在水電等方面的供應無虞，不過他也強調，以目前園區的土地來評估，台積電高雄廠的規模最多是5座。

此外，國民黨高雄市議員陳美雅今天質詢時也關注台積電高雄廠增加多少就業機會，及設廠進度。

廖泰翔答詢表示，台積電高雄廠第1座廠建廠進度已達7至8成，預計明年量產；第2座廠正進行基礎工程施作。至於就業人口，廖泰翔說，台積電廠內員工約1500人，預計今年第4季或明年第1季進駐。（編輯：謝雅竹）1130409