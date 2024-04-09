財部：不動產評價委員會刪除議員代表 預計5月上路

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部修正攸關房屋稅基評定的不動產評價委員會相關規程，在委員會組成方面，刪除議員代表，並將土木或結構工程、都市計畫的專家學者代表人數上限調高，新制預計5月施行。

房屋稅計算方式為「稅基乘以稅率」；各地方政府的不動產評價委員會，將根據房屋標準單價、折舊率、地段率等指標，評定房屋現值，即房屋稅「稅基」，每3年重行評定一次。

財政部去年推動囤房稅2.0，朝野立委針對不動產評價委員會的組成，提出修法意見，財政部參採相關建議，並於8日預告「不動產評價委員會組織規程」修正草案。

財政部指出，規程修正後，將刪除議員代表、定明直轄市市長或其指派副市長為當然委員並兼任召集人、增列「不動產估價師公會」代表， 並將「土木或結構工程」與「都市計畫」專家學者代表的人數上限，從1人提高為2人；同時，增訂各專業領域代表及全體委員任一性別的最低比例。

此外，根據草案，不動產評價委員會的委員組成名單及會議紀錄，應公開在網際網路，使委員會運作更加公開透明，便利民眾查詢。

財政部官員表示，此草案將於4月29日預告期滿，新制預計5月發布施行。

至於影響層面，今年桃園市、宜蘭縣、澎湖縣與金門縣逢房屋稅基評定年度，應已著手、或已經召開不動產評價委員會，因此可能不受新制影響。

不過，明年台南市、新竹縣市等13個縣市適逢房屋稅基評定年度，勢必將開始受新制影響；2026年則逢台北市、新北市、台中市、高雄市、苗栗縣調整。（編輯：楊蘭軒）1130409