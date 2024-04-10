永佳捷許作名：全球化質變 台商準備第二套劇本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）智能電梯永佳捷（Masada）董事長許作名今天表示，全球化質變正在朝向美中各自為首兩大板塊靠攏，面對美中關係惡化和東亞地緣政治風險，台商積極準備第二套劇本，逐步轉向東南亞、墨西哥、印度等地設廠。

他認為，台灣未來發展仍無法自外於中國大陸，政府可協助企業提升面對風險管控的能力，提升產業專業能力，尋找第二套劇本，讓台灣資本持續在全球經濟扮演關鍵角色。

永佳捷上午舉行台商學媒體論壇，許作名並公布新書，他表示，近3年在台灣和中國大陸市場看到許多台商逐步轉向東南亞、墨西哥、印度等地設廠，主因是地緣政治風險和美中對抗變數。

許作名觀察，全球化正發生變化，以美國為首包括加拿大、歐盟、澳洲、日本、韓國和東亞發達國家，與中國、俄羅斯、伊朗、北韓、中亞、非洲等國的威權軸心國家，逐步形成兩大板塊。

他指出，跨足兩大板塊的國家包括印度、東南亞、中東如沙烏地阿拉伯等、南美國家以及台灣。

許作名分析，全球化正發生質變，美中兩強對抗可能讓台灣陷入安全困境，不排除台灣因此被捲入，台灣資本和產業未來，取決於兩大板塊為主的全球化變化與進展。

面對美中關係惡化以及東亞地緣政治風險，許作名表示，台商積極準備第二套劇本，以往全球製造中心在中國大陸，在全球化變化後，台商積極朝東南亞、墨西哥、印度等地轉移設廠，主要考量東南亞市場成本低、墨西哥接近美國和加拿大等北美市場，印度有機會發展為全球第3大內需市場等因素。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

面對兩個板塊的全球化質變和台灣資本與產業的去從，許作名表示，國家介入成為新常態，台灣未來發展仍無法自外於中國大陸。

他認為，台灣對於地緣政治並不陌生，台灣也正面對新的地緣政治，未來台灣資本產業，需以理性務實決策與態度，應對政治現實，政府可協助企業提升面對風險管控的能力，提升產業專業能力，尋找第二套劇本，才能持續在全球經濟扮演舉足輕重角色。（編輯：張均懋）1130410