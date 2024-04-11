台亞：8吋氮化鎵事業群分割予子公司冠亞半導體

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（中央社記者潘智義台北11日電）感測半導體元件廠台亞半導體今天董事會決議將8吋的氮化鎵（GaN）事業群相關營業包含資產與營業額，分割予台亞半導體持股100%既存子公司冠亞半導體公司承受。

台亞半導體總經理衣冠君今天在台灣證券交易所重大訊息記者會指出，8吋的氮化鎵事業群將由冠亞半導體發行新股予台亞半導體作為對價，以落實專業分工，提高整個台亞半導體集團整體營運績效與市場競爭力；其分割基準日暫定為年8月30日，並將於5月28日提送股東常會討論決議。

衣冠君說明，8吋的氮化鎵事業群預計分割營業價值為新台幣10億元，由冠亞半導體以每股票面金額10元之普通股1股，換取每股10元分割標的價值比例，預計發行普通股1億股予台亞半導體作為受讓分割標的物對價；實際發行股數及金額仍按上述比例以分割基準日分割標的物帳面價值為依據計算，並依分割計畫規定調整。

衣冠君表示，氮化鎵事業群是他接任總經理後力推的部門，充分運用與改造現有台亞半導體既存機台與現有產能，再添購其餘關鍵機台。目前整個氮化鎵事業群正以進度超前的速度，與許多客戶進行相關產品的信賴性驗證，從客戶反饋的訊息知悉，有數個晶片的驗證結果與一線大廠旗鼓相當。

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台亞半導體策略長李國光則透過新聞稿表示，整個台亞集團在上、下游供應鏈進行投資或規劃相關子公司，均依照副董事長暨日亞化學常務取締役戴圳家規畫進行。預計從化合物第三代半導體、視覺顯示、IC設計、人工智慧檢測設備等子公司，分批推動上市IPO計畫，目前已有部分子公司進行申請作業中，這次的氮化鎵事業群就是計畫的一部分。

另外，去年經台亞董事會已通過1件上市櫃規劃釋股案，就是星亞視覺科技的初次申請上市（IPO）案，並預計於今年第3季申請送件，其將是亞家軍推動的第一波上市櫃子公司。期待第三代半導體穩定量產及獲利後，台亞將持續專注於感測半導體元件本業，進一步轉型為集團控股公司。（編輯：楊凱翔）1130411