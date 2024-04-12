台積電創高後熄火重電族群撐盤 台股終場收跌16點

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）台積電今天盤中股價最高上漲6元，衝上826元，再創新天價，不過隨後拉回終場小跌2元，收在818元，加權指數尾盤隨台積電翻黑，小跌16.65點、收在20736.57點、成交值為新台幣4784.33億元。

重電股今天再度成為台股最強勢族群，包括華城、士電、中興電、亞力今天收盤股價全部亮燈漲停，其中華城股價收在946元，創下歷史新天價，並直逼千元俱樂部。激勵電機類股指數今天大漲5.23%。

半導體設備族群今天也再度轉強，弘塑攻上漲停板，收在1005元，重返千金股行列；亞翔、均華也同步亮燈漲停，另外迅得、朋億、聖暉、天虹今天股價漲幅也都超過5%。

法人分析，加權指數技術面維持強勢，台股沿著5日均線緩步上揚，所有均線呈現多頭排列，多方架構不變。但由於美國經濟數據強勁，衝擊降息預期，美債殖利率反彈，得留意股市高檔震盪。（編輯：潘羿菁）1130412