上櫃公司112年董事平均酬金 元大期貨奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北15日電）櫃買中心今天在公開資訊觀測站，揭露112年上櫃公司申報董事支領酬金資訊，平均每位董事酬金不包含加計兼任員工酬金，以元大期貨1188.6萬元最高。

觀察其餘位居前列公司，第2名是無塵室廠聖暉*的1110.7萬元、第3名為文創類股鈊象的1092.9萬元，再來是IC晶圓測試廠欣銓與半導體矽晶圓廠環球晶。

櫃買中心表示，為落實股東行動主義，達到以「市場機制」督促公司訂定合理的董事酬金，今天在公開資訊觀測站「公司治理專區」的「董事及監察人相關資訊」項下，揭露112年度上櫃公司申報董事支領酬金，含兼任員工之酬勞，均為擬議數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

上櫃公司112年平均董事酬金前10名中，多家公司為半導體產業，包括聖暉*、欣銓、環球晶、世界、中美晶與力旺；金融業有元大期貨、康和證等。鈊象為少數入榜的文創類股，光電產業的廣運也擠入前10名。

櫃買中心指出，投資大眾也可以參考各上櫃公司112年股東會年報，惟董事會後續決議可能不同，而與本次公布的董事酬金產生估計上的差異，因此，櫃買中心強調，無論是股東會年報或本次公布的董事酬金皆為擬議數，實際數將會在114年1月底公布。（編輯：楊蘭軒）1130415