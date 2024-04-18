準經長郭智輝：核電廠若延役須全民認同並確保安全

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（中央社記者吳家豪嘉義18日電）準經濟部長、崇越集團董事長郭智輝今天表示，他16日起開始拜訪各個產業，尤其是對水電較為急迫的行業，將綜合相關意見，評估台灣需要多少電力滿足產業，盼上任後可以提出完整報告，至於核電廠是否要延役，現在還無法判斷，若要延役須取得全民共識，並確保安全。

郭智輝上午出席崇越石英朴子廠落成典禮接受媒體採訪，談到國內水電不足、核電等議題。

他說，自己從16日開始訪問各個產業，特別對水電比較急迫的產業，訪問對象包括企業主、供應鏈和學校專業教授，將綜合相關意見，評估台灣是否缺電、需要多少電才能滿足產業需求。他希望在上任後，有一套比較好、比較完整的報告。

媒體追問核電廠是否需要延役，郭智輝坦言，現在還沒有辦法判斷，如果真的需要延役的時候，希望能取得全民認同，他自己來自民間，應該可以循序漸進。

郭智輝強調，目標是「跟所有用戶和所有鄰居都能夠溝通」，溝通完了以後，確保安全無虞，才可以做決定，現在沒有辦法對外報告會怎麼做。（編輯：潘羿菁）1130418