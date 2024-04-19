中東緊張情勢升溫 亞股普遍收低

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（中央社香港19日綜合外電報導）繼上週末伊朗出動飛彈和無人機空襲以色列後，外媒今天報導敘利亞和伊朗驚傳爆炸聲，加劇外界對中東緊張情勢升溫的疑慮，油價應聲大漲，亞股普遍收低。

法新社報導，在外媒報導這些事件前，美國最新公布的另一組數據顯示經濟依然強健，加劇外界對美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）今年將延後降息、甚至再度升息的擔憂。

自從伊朗13日空襲以色列以來，交易者持續感到緊張不安。以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）警告，將對此做出回應。德黑蘭當局表示，這場攻擊是對以色列本月1日轟炸伊朗駐敘利亞大使館館區的合法回應。

伊朗法斯通訊社（Fars）報導，在伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）卡哈賈瓦雷（Qahjavarestan）附近、靠近伊斯法罕機場和謝卡里（Shekari）第8戰術空軍基地之處，可聽見「3起爆炸聲」。

伊朗太空總署發言人達利里安（Hossein Dalirian）說，已成功擊落「數架」無人機。

達利里安在社群平台X發文說，「目前沒有飛彈攻擊相關通報」。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述「可靠消息來源」報導，位於伊斯法罕省的核子設施「安全無虞」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）和哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述美國官員說法報導，這些空襲由以色列發動。目前白宮或五角大廈未就此置評。以色列軍方告訴法新社：「我們目前沒有評論。」

這些消息使市場大驚失色，中東地區石油供應疑慮，促使國際油價一度飆漲4%，而對區域衝突的擔憂則拖累亞股下跌。

亞股方面，日經225指數下跌2.66%，收在37068.35點，香港恆生指數下挫0.99%，收報16224.14點。

上海證券交易所綜合股價指數小跌0.29%，以3065.26點作收。台股指數終場收在19527.12點，跌幅3.81%。

雪梨、新加坡、首爾、威靈頓、馬尼拉及雅加達均收低。

此外，市場急尋避險，促使日圓兌美元勁升、國際金價站回每英兩2400美元；美國公債殖利率也走高。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130419