晟德取得豐華生技100%股權 完整益生菌版圖

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（中央社記者何秀玲台北22日電）晟德大藥廠今天召開董事會，決議增資發行2484萬2977股，以換取Bioflag KY剩餘的52.67%股份，總估值新台幣20.5億元。本交易完成後，晟德將全面控股豐華生技，完整集團的益生菌事業體布局。

晟德表示，Bioflag KY為晟德間接持有47.33%的子公司，並持有豐華生技100%股權，未來晟德將全面控股豐華生技。本次股份交換作業向主管機關申報生效後，暫訂今年5月31日為股份交換基準日。

晟德自2019年8月起積極布局益生菌事業體，全面收購當時興櫃掛牌的豐華生技流通股票，並使其下市，成為豐華生技最大法人股東。同時晟德引進海內外策略型投資人，以協助豐華生技快速拓展產品類別、業務範圍，並提高資源整合效率，擴大市場範圍、業務規模和獲利能力。

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豐華生技今年初完成並啟用全新ODM廠，並進軍國際營養品供應鏈。隨著豐華逐漸站穩腳步，晟德計劃通過此次100%合併，完整化集團的益生菌事業體，提升集團的經營效益及獲利能力。

晟德表示，豐華今年完成擴廠，引入全新升級的益生菌規格化量產線，提供高度自動化的生產流程，產能將增加至少5倍，期待完成合併後，晟德集團經營綜效或獲利能力都能有突破。（編輯：張良知）1130422