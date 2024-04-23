12類房屋免納囤房稅2.0 低價屋限3戶可擇優免稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北23日電）囤房稅2.0明年5月正式開徵，財政部發布相關配套，與預告草案相比，在免計入囤房稅2.0全國歸戶課稅的房屋種類方面，新增1類「焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度的房屋」，總計達12類。

同時，現值新台幣10萬元以下低價屋若有超過3戶，民眾須於每年3月22日前，向稽徵機關擇定哪3戶適用免稅；民眾若未在期限內擇定，稽徵機關會按稅額由高至低，選「稅額前3高」的房屋，擇優免徵房屋稅，並且沿用。

房屋稅條例針對住家用房屋，區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」全國限3戶，立法院會去年三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，「非自住」住家房屋稅將採全國歸戶，法定稅率從原1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承共有、建商餘屋。

囤房稅2.0將於明年5月正式開徵，財政部發布最新相關配套「住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」；與預告版草案相比，主要有2大不同。

首先，考量特定房屋有其政策目的，而不屬於「多屋卻未作有效使用」的情形，因此尚不宜納入全國歸戶，及按戶數課徵囤房稅2.0差別稅率，原預告時有11大類應稅房屋可排除計算，這次預告增為12類，並做文字修正，將「得不計入」、改為「不計入」全國歸戶，增加其強度。

財政部官員說明，新增的類別是，在課稅所屬期間的前一年7月1日（每一期房屋稅的課稅期間起始日），至當年2月最後一天（納稅義務基準日），焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度的房屋。

財政部官員表示，由於民眾有幾間房需繳納該期房屋稅，端視當年2月底納稅義務基準日當天持有戶數，因此如果房屋在基準日以前，因焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度，而註銷房屋稅籍，在基準日就無法計算戶數，因此予以排除計入全國歸戶，免適用囤房稅2.0稅率。

此外，住家房屋現值在新台幣10萬元以下免徵房屋稅的適用對象，以自然人持有「全國3戶為限」，並排除法人等非自然人適用。

據公告辦法，房屋持有人在每年2月最後一天（納稅義務基準日）前，全國累計持有低價免稅房屋超過3戶時， 應於每期房屋稅開徵40天前（即當年3月22日前，遇假日順延），向當地主管稽徵機關申報擇定哪3戶要適用免稅。

若民眾未在3月22日前擇定，財政部官員說明，稽徵機關會把逾時未擇定民眾的低價屋，依照房屋稅稅額由高至低順序，選稅額前3高的房屋，擇優免徵房屋稅，並且沿用；如果後續民眾購入稅額更高的房屋，希望新屋免稅，需自行向稽徵機關更改選擇。

舉例來說，免稅A屋（稅額2400元）、B屋（稅額2000元）、C屋（稅額1500元）及D屋（稅額1000元）的房屋稅額高至低順序，以3戶為限免徵房屋稅，爰核定稅額前3高的A、B、C屋免繳房屋稅，D屋不得免徵。

官員解釋，先前預告草案主要是以「取得時間順序」，來擇定哪些房屋納入免稅之列，但最終考量稽徵實務與利民，改為「按稅額高低排序，擇高（優）免稅」。（編輯：潘羿菁）1130423