莊翠雲「3高」特質勇於任事 續掌財政部迎4挑戰

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（中央社記者張璦台北23日電）520財經內閣，準行政院長卓榮泰宣布財政部長莊翠雲續任。回顧她上任1年多來，完成囤房稅2.0、優化提升綜所稅房租與幼兒扣除額等，接下來將接軌國際稅改、綠色稅制、財劃法修正以及穩固國家財政韌性，後續挑戰仍不小，她將再度發揮溝通協調與行動力，表現可期。

民國46年次的 莊翠雲 莊翠雲小檔案 生日：1957年8月16日

學歷：國立政治大學地政學系

經歷：財政部長、財政部政務次長、財政部國有財產局主任秘書、財政部國有財產局副局長、財政部參事、財政部國有財產署署長 看更多 關閉 畢業於政大地政學系，人生大半青春奉獻給土地，基層特考後分發至地政事務所、接續至內政部地政司從事測量工作，還曾「腳踏實地」拿著地籍圖，勘查土地使用是否達課徵空地稅標準，後轉戰財政部國有財產局（國產署前身），深耕數十年、建樹頗豐，並在去年初成為首位國有財產專業的財長。

由於過往的國庫大掌櫃多是財稅經濟或金融專業出身，使莊翠雲甫接下財長一職時，被外界視為「黑馬」出線，而她上任1年多來有為有守，待人處事外圓內方，面對包山包海的業務，上手速度之快，及時回應民意，成為留任關鍵。

居住正義方面，莊翠雲端出囤房稅2.0，為全國單一自住戶、誠實房東減稅，提高多屋族稅率並採全國歸戶，修法阻斷分割小坪數避稅，並持續追查逃稅房東，以期改善台灣租屋黑市；同時，因應央行升息，為減輕首購族負擔，督導8大公股銀行推出新青安優惠房貸，上路至今已有逾萬戶受惠。

在減稅利民上，莊翠雲任內立法院通過綜所稅房租支出改列為特別扣除額、額度調升，同時，幼兒扣除額拉高適用年齡與扣除額度，兩者減稅利益合計上看逾新台幣90億元、粗估惠及百萬申報戶。此外，她推動國庫、國產、關務等業務同樣不遺餘力，包含增加債務還本，國有地引入碳權的創新模式，以及 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 下的關務貿易便捷化等。

財政部官員觀察莊翠雲具有高AQ（逆境商數，Adversity Quotient）、高EQ、高IQ等「3高」特質，官員表示，莊翠雲面對挑戰時抗壓力強，即便在國會遭立委「不客氣」質詢，身段柔軟、不卑不亢，制定政策過程，也總能跳脫自身專業框架，耐心傾聽、尊重旁人意見而不居功，這次留任消息一出，讓基層深受鼓舞。

此外，莊翠雲也展現行動力，去年報稅季首日上午視察完國稅局臨櫃申報情況，下午便馬不停蹄前往韓國參加亞洲開發銀行（ADB）年會，緊接著赴多明尼加參與中美洲銀行（CABEI）年會，跨時區行程中不喊累，是下屬眼中的「神力女超人」。

掌舵家大業大的百年部會，莊翠雲曾坦言，家族旅遊、做瑜伽、讀書的時間變少了，但任務來，一定是「全力以赴、做就對了」。即將在520後展開新任期的她，如何憑藉多年行政經驗與才幹，因應國際OECD稅改雙支柱、綠色稅制改革、國內財劃法修正呼聲，並在金融營業稅調降、當沖降稅、產創條例擴大延長等倡議中，兼顧產業競爭力、穩守國家財政韌性，備受期待。（編輯：潘羿菁）1130423