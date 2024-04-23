3月電力景氣燈號連4綠 AI需求強勁但ECFA衝擊浮現

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣綜合研究院今天發布3月電力景氣燈號，連續4個月亮出綠燈，不過台綜院指出，雖然人工智慧（AI）需求強勁，但海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）衝擊浮現，加上半導體業復甦不如預期，均削弱經濟成長。

台綜院指出，國內產業景氣主要仰賴AI強勁需求支撐；3月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.07%，製造業用電成長則持平；雖然高科技業受惠於AI等新興應用需求續強，部分傳統產業前景走弱，出現砍單情況，生產動能大幅滑落，抵銷全國產業用電成長表現。

根據台綜院調查，3月製造業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈，產業別方面，化學材料業因國際經濟趨緩及中國大陸石化產業迅速擴張，終端需求不振，加上今年1月起，中國大陸取消部分ECFA貨品關稅優惠，衝擊整體石化產業鏈，3月化學材料業用電較去年同期減幅達6.7%，電力景氣燈號續呈衰退的藍燈。

塑橡膠製品業同樣受ECFA取消優惠關稅及國際市場需求低迷影響，且終端商品需求依舊疲軟，3月用電較去年同期跌幅5.1%，電力景氣燈號續呈衰退的藍燈。

外界關注的半導體產業，台綜院說明，高效能運算與AI應用仍強勁，尤其3奈米和5奈米成長急速，使得3月半導體業用電量較去年同期成長5%，電力景氣燈號續呈穩定綠燈，半導體業景氣呈溫和復甦走勢。

不過台綜院也說，受到全球經濟和地緣政治的不確定性影響，預期半導體與晶圓代工市場將以更緩和速度復甦，整體半導體業成長趨緩。

台綜院今天同步發布預測，估3月經濟成長率達5.6%，第1季經濟成長率為5.5%，但主要是因去年同期基期偏低，墊高經濟成長表現。

台綜院表示，去年底至今，經濟成長穩步回溫，然而，3月因節慶效應已過，民間消費成長力道明顯趨緩，內需消費減弱，而半導體與消費性電子復甦不如預期，車用市場衰退，且ECFA早收清單衝擊石化、塑橡膠業外銷訂單等因素，均削弱經濟成長。

台綜院指出，台灣今年的民間消費動能削弱、回復常態，不再扮演推升經濟成長主要動能，加上當前國際經濟政策不確定性，政治地緣風險仍高，恐抑制經濟成長力道，後續發展須持續關注。（編輯：潘羿菁）1130423