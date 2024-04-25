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元太：業績逐季好 無拼接大尺寸電子紙看板明年出貨

2024/4/25 11:27
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（中央社記者潘智義台北25日電）元太科技已推出拼接大尺寸電子紙廣告看板，董事長李政昊今天表示，今年大尺寸新產線完工，明年將可推出無拼接的大尺寸廣告看板。

元太參加TouchTaiwan智慧顯示展，李政昊在展場受訪時指出，第1季業績是今年谷底，將可逐季上揚，雖然電子紙標籤庫存在第2季落底，但第2季業績仍可較第1季成長。

李政昊說，今年推出4色電子紙新平台，將提升良率，擴大應用範圍；大尺寸電子紙已送樣給客戶認證。

元太說明，今年推出的88吋大尺寸電子紙廣告看板採拼接技術，今年底前完成大尺寸電子紙新產線後，明年可望推出包括88吋在內的75吋以上無拼接電子紙廣告看板；同時，明年還將建置一條新大尺寸電子紙產線。

元太目前出貨最大的無拼接電子紙為31.5吋，提供夏普電子海報使用。

元太自2023年下半年供應美國大賣場沃爾瑪（Walmart）電子標籤，預計18個月陸續出貨5000萬個電子紙標籤。

元太生產電子紙除供應自家揚州廠生產電子紙模組外，主要還是提供下游夥伴生產模組。（編輯：張均懋）1130425

#元太
#李政昊
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