2030目標百分百用再生能源 元太：2023年底已達36%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北29日電）電子紙廠元太科技今天表示，為致力邁向2040年達淨零碳排，與2030年達100%再生能源使用兩大目標，元太科技全球營運與銷售據點已於2023年底前，達到使用36%目標。

元太今天在股東會指出，除美國廠區、中國、日本及韓國的業務辦公室仍維持100%使用再生能源（RE100）之外，在中國揚州廠區，已經使用超過50%再生能源，在來源不易的台灣綠電市場，台灣廠區使用再生能源的比例，也較去年倍增到8%。

在提高能效部分，元太說明，新竹、林口及中國揚州廠區均已導入ISO50001能源效率管理並取得認證，美國廠區也正導入進行驗證，從製程改善、設備排程管理、自主研發設計等方向，全面提升能源使用效率，同時也朝能源生產力倡議EP100於2040年能源生產力較2018年基準年倍增的目標前進。

元太解釋，2023年全球疫情結束，宏觀經濟復甦卻不如預期，國際動盪為企業的營運帶來挑戰，身處電子業供應鏈一環的電子紙產業難以置身事外。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，元太科技2023年全年合併營收達新台幣271.2億元，營業利益率26.9%及淨利率29%，稅後淨利78.1億元、每股稅後盈餘（EPS）6.85元。營運成績雖未較2022年成長，仍創下歷史次高紀錄。

元太指出，物聯網應用在疫情期間超額成長的零售電子貨架標籤，在2023年因新舊技術轉換期，成長幅度放緩。公共顯示、醫療領域與物流標籤則持續成長中，太陽能電子紙公車站牌及戶外看板安裝在台灣已超過1600座，在全球已超過7萬座。（編輯：張均懋）1130529