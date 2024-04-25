富邦金擬配息2.5元配股0.5元 配發率逾6成

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（中央社記者謝方娪台北25日電）富邦金2023年稅後淨利達新台幣660.17億元，年增40.7%，今天公告董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利3元，配發率達62.5%，較2023年的56.5%大幅拉高。

富邦金今天公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3元，總股利配發率達62.5%。

富邦金2023年配發普通股每股現金股利1.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發2元，當年配發率為56.5%。隨2023年獲利好轉，富邦金拉高今年配息金額，總股利水準拉高至3元。

富邦金2023年稅後淨利660.17億元、EPS達4.8元，分別年增40.7%及35.6%，為金控業獲利雙冠王，並已連15年居金控每股獲利王。

富邦金說明，現金股利發放是綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情形，除了現金股利外，富邦金此次同時配發股票股利每股0.5元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇。

富邦金表示，發放股票股利雖然短期會造成小幅稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效信心，整體而言，現金股利及股票股利組合可望提供股東更好的實質收益。

富邦金指出，此次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，將無需繳納所得稅。（編輯：楊蘭軒）1130425