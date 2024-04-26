聯詠第1季每股純益8.04元 宜特獲利創同期新高
2024/4/26 19:28
（中央社記者張建中新竹26日電）面板驅動IC廠聯詠第1季稅後淨利新台幣48.94億元，季減8.15%，每股純益8.04元。電子產品驗證服務廠宜特第1季歸屬母公司淨利1.33億元，創同期新高，每股純益1.8元。
聯詠第1季因消費性電子傳統淡季效應影響，包括電視、監視器、筆記型電腦及智慧手機等需求下滑，加上工作天數減少，季營收244.28億元，表現符合預期，季減約1成。
隨著產品組合變化，聯詠第1季毛利率41.09%，略優於預期的38.5%至40.5%水準，較去年第4季下滑0.39個百分點；稅後淨利48.94億元，季減8.15%，每股純益8.04元。
因應長期發展需求，聯詠董事會今天決議興建銅鑼科學園區第一期研發運算中心大樓，暫估工程總價款約8.55億元。
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宜特第1季在高階晶片驗證訂單挹注下，季營收達10.69億元創新高，季增15.69%；毛利率28.24%，歸屬母公司淨利1.33億元，創同期新高，季增197.07%，每股純益1.8元，董事會決議第1季盈餘每股配發1元現金股利。
宜特指出，子公司宜錦營運可望漸入佳境，攜手功率元件客戶通過人工智慧（AI）伺服器客戶驗證，並陸續進入量產，預計第2季貢獻營收，下半年應可挹注獲利。（編輯：張良知）1130426
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