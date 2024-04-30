友達：併購BHTC加速車用布局 不再只是面板公司

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（中央社記者潘智義台北30日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，今年營收逐月上升，電視面板貢獻大，車用產品營收也成長；併購德國BHTC後，可加大智慧移動布局力道，「友達將不再只是一家面板公司」，總經理柯富仁盼車用產品營收未來能逾25%。

友達今天舉行線上法人說明會，彭双浪指出，筆電市場偏弱、第1季太陽能營收因為工程進度關係，營收較第4季少一些；但成本改善，虧損縮小，客戶庫存維持健康水準。

彭双浪說明，順利完成併購德國BHTC成為友達100%子公司，第2季即可挹注營收，友達將在車用、商用、工控、太陽能等垂直場域有成長動能。

他指出，下半年除歐洲盃、奧運等大型國際運動賽事，人工智慧個人電腦（AI PC）及商用筆電帶來一波需求，從品牌開始到上游供應鏈都期盼AI PC成長；另外，花蓮4月3日發生強烈地震，對北部廠區產生一定衝擊，因應客戶訂單調整其他廠區支援，受影響工廠陸續復歸。

另外，友達推動微發光二極體（Micro LED）在Touch Taiwan智慧顯示展討論熱度高，Micro LED智慧手錶去年底已開始出貨，今年將可放量；車用Micro LED產品在2、3年後也會貢獻，應用在大尺寸電視產品也開始量產，促使Micro LED產品普及化的速度加快。

友達預計5月30日舉行股東會，3月11日董事會通過以資本公積發放每股0.9元現金股利，再加計過去兩年發放3.8元現金股利，合計3年共計發出每股4.7元的現金股利；友達表示，雖然大環境不佳，盼很快回到盈餘狀態，讓股東回報率更好。

在總體經濟方面，彭双浪表示，美國不錯，歐洲不好，中國房市不景氣、新興國家穩健。併購BHTC加入後，可加大智慧移動布局力道，「友達將不再只是一家面板公司」。

對於併購BHTC，友達總經理柯富仁表示，4月初完成併購後，已可用一個團隊架構服務客戶，讓智慧移動事業發揮綜效，BHTC在車用、人機介面及空調控制系統有完整產品線，在併購前已是友達客戶；友達加上BHTC將可進一步擴大智慧化、多元化產品線。

柯富仁指出，BHTC布局以歐洲為主，友達在美洲、亞洲可互補；此外，BHTC在印度、保加利亞、北美都有工廠，可加速友達全球布局，盼車用產品營收未來能占25%以上。

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彭双浪說，友達過去談北美布局，這次合併BHTC正好利用其墨西哥廠，一步到位。友達與客戶討論Micro LED應用到車用市場，座艙設計有獨立能力做新顯示器

談到車用市場成長率，友達以自己為例，2021年車用營收300億元、2022年350億元、2023年430億元，去年車用占比約17.3%；今年單以友達不計BHTC繼續維持成長，車用營收將超過500億元，合併BHTC後規模更大。（編輯：張良知）1130430