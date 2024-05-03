美股頻創新高 券商大降海外複委託手續費搶客

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）美股今年頻創新高，吸引不少台灣投資人錢進海外。為搶食大餅，包括元大證、富邦證、國泰證等國內主要券商，陸續調降海外複委託交易手續費，國泰證5月起更將電子交易手續費從原本的0.35%直接砍到0.1%，而且免低消，引發業界震撼。

台灣投資人如果要投資美股，主要有兩大管道，1是直接開通海外券商帳戶，但這對一般投資人門檻較高；2是透過國內券商為中介，以「複委託帳戶」方式買賣外國股票，雖然較方便，但缺點是手續費比較高。

整體而言，目前透過國內券商下單買美股，複委託手續費大多介於0.5%至1%之間，但為了搶客，各券商近來紛紛調降電子交易手續費。

龍頭元大證主打「存美股」，針對定期定額買進美股及ETF，推出每筆買進手續費最高均1美元優惠，優惠期已延長至今年底。

富邦證的美股複委託人工交易手續費為1%，透過電子下單優惠費率只要0.25%，而且推出免收最低手續費優惠，期限到2024年底。

國泰證則是出重拳，5月在官網推出最新優惠，透過電子下單複委託買美股，手續費從原本的0.35%大砍至0.1%，而且全面免低消。購買美股ETF，手續費也只要均一價3美元。（編輯：楊蘭軒）1130503