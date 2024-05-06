全球至少85家央行有IG帳號 台灣央行官方帳號2日開張

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）全球主要央行為了加強與年輕族群溝通，包含美國聯準會、歐洲及英國央行等，均陸續設立IG官方帳號，全球至少85家央行設立IG官方帳號。台灣不落人後，央行今天表示，已於5月2日正式啟用央行IG帳號，首則貼文介紹央行總部辦公大樓風貌。

中央銀行今天於臉書粉絲團發文指出，近日正式加入經營IG行列，並列舉國外央行的情形。以美國聯準會（Fed）為例，美國聯邦準備理事會（Federal Reserve Board, FRB）於2023年10月2日設立IG官方帳號；美國12家地區性聯邦準備銀行中，僅波士頓Fed沒設立IG官方帳號。

除了FRB，歐洲央行（ECB）、英格蘭銀行（BoE）、韓國央行等主要央行，也都陸續設立IG官方帳號。

根據中央銀行業（Central Banking）統計，目前全球至少有85家央行設立IG官方帳號，回顧2021年12月時，當時只有71家央行有IG官方帳號。與其他社群媒體（例如臉書）相比，使用IG的央行家數成長速度最快。

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央行指出，相較臉書，主要央行的IG貼文偏向軟性題材，如分享貨幣金融相關知識的連續短片，張貼央行的徵才與實習訊息；南韓央行還有各種員工社團的介紹、電影或戲劇中的經濟故事等。

央行表示，過去20年來，國際間央行愈來愈重視央行溝通策略（communication strategy）的重要性，台灣央行也不例外；為了進一步加強與外界溝通，今年5月2日正式啓用IG帳號，希望讓外界多多瞭解央行業務，央行也能夠更得知民眾想法。（編輯：潘羿菁）1130506