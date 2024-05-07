台股盤中高檔震盪力守20500點 台積電鴻海扮撐盤要角

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國就業市場降溫，聯準會（Fed）今年降息的預期心理增強，美股反彈激勵台股早盤開高，直逼20700點高點，隨後賣壓出籠翻黑，在台積電、鴻海撐盤下，盤中指數黑翻紅力守20500點，仍維持高檔震盪。

截至11時，集中市場指數漲31.18點，達20554.49點，成交值約2445億元。

人工智慧（AI）龍頭指標輝達（NVIDIA）週一股價上漲33.51美元或3.77%，收在921.4美元；美超微（Supermicro）也大漲47.65美元或6.09%，收在830.35美元，激勵國內AI概念股今天股價堅挺，兩大權值股台積電、鴻海扮演台股撐盤要角。

台積電上漲10元或1.27%，盤中股價來到796元；近期強勢的鴻海雖然10點20分左右股價一度跌落平盤之下，造成台股翻黑，但隨即收復，盤中股價168元，上漲0.5元或0.3%，為今天台股重要支撐。

不過近期強勢的金融、營建族群，不少個股今早盤股價開高後翻黑。法人分析，台股經歷4月中暴跌之後，上演V型反彈，如今已回到接近前波高點，解套賣壓出籠。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧分析，受惠蘋果財報釋出利多消息，帶動蘋果概念股掀起一波走勢，推升台股飛越20500萬點關卡，可惜後續追價買盤稍嫌不足。

她認為，隨美國4月非農就業報告意外降溫，加上聯準會表態不升息，投資人重燃降息希望，有利股市評價回升，包括英特爾、蘋果等科技大廠已接連公布財報，接下來市場靜待輝達業績及財測展望，將牽動台股AI及半導體族群表現。（編輯：楊凱翔）1130507