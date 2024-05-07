台積電站回800元 台股漲130點收復20600點

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美股週一延續反彈走勢，激勵台股再度攻高，台積電領漲，終場站上800元，加上鴻海、聯發科等電子權值股收紅，集中市場指數終場上漲130.22點，收在20653.53點，站穩所有均線之上，成交值為新台幣4061.54億元。

台股今天再度出現「拉積盤」，台積電終場股價上漲14元或1.78%，剛好收在800元，以目前台積電股價上漲1元貢獻台股約8點換算，等於台股今天漲點幾乎全由台積電包辦。反觀中小型企業為主的上櫃指數今天下跌0.12點或0.05%，收在250.67點。

鴻海今天表現續強，終場上漲2元或1.19%，收在169.5元，再創近16年新高。聯發科今天在深圳召開天璣開發者大會，推出新的天璣9300+，強化生成式AI人工智慧能力，今天漲10元或0.97%，收在1045元。

其他強勢的還有動態隨機存取記憶體（DRAM）族群，廣穎、十銓亮燈漲停，威剛大漲半根停板；創見、宇瞻漲幅也都超過2%。

不過近期熱門的營建股回檔，包括國建、太子、宏璟、皇普、華建、宏普、皇翔、日勝生、華固、鄉林、長虹等，今天股價都大跌超過4%。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，電子和非電族群的類股輪動，情況有點像翹翹板，今天重心又回到電子股，非電族群稍微休息，類股健康輪動是好事。

他認為，從基本面來看，不論美股或台股，近期公布的財報大多表現不錯；而在資金面，雖然聯準會（Fed）頻頻延後降息，但最新公布的就業數據出現降溫跡象，聯準會也表態不會升息，資金緊縮的風險不高，台股估短線可望維持高檔震盪。（編輯：楊凱翔）1130507