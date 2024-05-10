台股早盤漲逾百點 觸及20700點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北10日電）美股主要指數9日漲多跌少，其中那斯達克指數上漲0.27%，費城半導體指數下跌0.64%。台股今天開高，早盤上漲逾百點，最高達20702點，隨後漲勢收斂。

9時15分左右，台股加權指數上漲83.38點，至20644.15點，成交值新台幣733.12億元。

權值王台積電早盤漲10元至806元；聯電下挫0.5元至51.4元；鴻海則在平盤170.5元至172元間遊走。（編輯：楊蘭軒）1130510