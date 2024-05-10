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台股早盤漲逾百點 觸及20700點

2024/5/10 09:19（5/10 10:42 更新）
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台股10日早盤上漲逾百點，最高達20702點。（中央社檔案照片）
台股10日早盤上漲逾百點，最高達20702點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北10日電）美股主要指數9日漲多跌少，其中那斯達克指數上漲0.27%，費城半導體指數下跌0.64%。台股今天開高，早盤上漲逾百點，最高達20702點，隨後漲勢收斂。

9時15分左右，台股加權指數上漲83.38點，至20644.15點，成交值新台幣733.12億元。

權值王台積電早盤漲10元至806元；聯電下挫0.5元至51.4元；鴻海則在平盤170.5元至172元間遊走。（編輯：楊蘭軒）1130510

#那斯達克
#聯電
#鴻海
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