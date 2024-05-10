統一超4月營收268.22億年增7.8% 創歷年同期新高

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）統一超商今天公布4月營收新台幣268.22億元，月減1.6%，不過較去年同期成長7.8%，創歷年同期新高。

統一超主管表示，4月營收成長，主要動能包括展店效應，截至今年4月底，台灣7-ELEVEN門市店數已擴張達到6957家，準備迎接7000店，比起去年同期的6723家，增加234家或3.4%。

另外統一超也藉由線上線下多元服務渠道，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、冰飲品、預購等話題商品開發與推廣，並且整合集團資源展現未來新零售樣態，4月底迎來新世代複合商場Par K* Avenue，希望以更多元的店型提供優化的生活消費體驗。

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在轉投資事業方面，包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）4月均表現亮眼，也有效挹注統一超整體營收成長。

展望5月，統一超表示，逐漸進入夏天飲料冰品的銷售旺季，另外台灣7-ELEVEN迎接母親節商機，也整合集團資源展開一系列統一集團LOVE MOM活動，跨集團14大品牌獻上空運哥倫比亞進口康乃馨，並推出會員專屬活動，有望催動公司營運持續成長。（編輯：潘羿菁）1130510