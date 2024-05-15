光陽推充換兩用電動機車 柯勝峯籲政府廣設充電站

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）光陽（KYMCO）集團董事長柯勝峯今天表示，充電型與換電型電動機車整合時代已來臨，換電為主的台灣市場與充電為主的全球市場也將合而為一，他呼籲政府廣設電動機車充電站，提升消費者購買電動機車的誘因，達到淨零碳排的目的。

光陽今天上午舉行新車發表會，推出「充換兩用」電動機車，以及換電版個性化電能小車。

柯勝峯在演講中表示，「可充可換、充換合一」電動機車時代已經來臨，充電型電動機車與換電型電動機車將合而為一，也代表換電為主的台灣市場與充電為主的全球市場也將整合一起。

他認為，「充換兩用」電動機車可讓消費者擺脫單一能源補充方式的限制。住家可提供場地與電源，讓平日偏好在家充電的消費者，節省外出換電時間；在出遊遠行的路途上，沿路換電補充能源補充。

對於居住在都會區，平日仰賴換電站補充能源的消費者，柯勝峯指出，「充換兩用」電動機車可突破換電站所在區域的限制，出遊遠行時隨身攜帶充電器，就能因應充電型電動機車的彈性與自由。

柯勝峯呼籲政府，在全台各地行政機關與公有停車場，廣設電動機車充電站，提升消費者購買電動機車的誘因，達到政府追求淨零碳排的目的。

光陽集團也積極推動各旅館民宿業者配置電動機車充電器，提供房客充電使用。

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柯勝峯指出，電動機車充電與換電方式，沒有高下之分，電動機車能源補充的選擇權應交還給消費者。在全球燃油車轉換到電動車的產業變革中，「充換兩用」電動機車完成關鍵的最後一哩路。

光陽集團在1999年推出首款充電型電動機車，2018年光陽在日本東京發表Ionex車能網，首次推出換電型電動機車；2023年光陽在義大利米蘭發表「充換合一、車電分離」的Ionex技術，目前Ionex換電平台升級到3.0版。（編輯：張良知）1130515