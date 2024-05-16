美4月CPI降溫 法人：台股偏多慎防獲利了結賣壓

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（中央社記者賴言曦台北16日電）美國4月消費者物價指數（CPI）稍微降溫，激勵美股終場收高。法人分析，美國4月通膨數據報喜，強化市場對聯準會後續降息的預期，預估台股將維持偏多格局，但不少投資人將這波漲幅與520行情連動，應慎防獲利了結賣壓。

法新社報導，美國勞工部15日公布4月消費者物價指數（CPI），與去年同期相比增加3.4%，自3月的年增幅3.5%減緩，少0.1個百分點，且與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和華爾街日報（The Wall Street Journal）訪調經濟學家預估中值相符。

美國4月CPI降溫，激勵美股15日終場收揚，道瓊工業指數上揚349.89點或0.88%，收39908.00點。標準普爾指數上漲61.47點或1.17%，收5308.15點。那斯達克指數揚升231.21點或1.40%，收16742.39點。費城半導體指數勁揚141.15點或2.88%，收5045.08點。

台股昨天勁揚受惠資金行情，股匯雙漲推升520行情發威，盤中大漲322點，至21308.32點歷史高點；終場漲勢收斂，上漲161.36點，收在21147.21點，仍創台股收盤新高紀錄，但21200點和21300點關卡得而復失。

觀察台股今天產業動態，包含亞泥、大成、台富、岱宇、興農、生泰、美時、研華、德律、康普、崇越、建國、耕興、宏正、樺漢、保瑞、捷敏-KY、政伸等企業將召開法人說明會。

法人分析，美國4月CPI降溫，強化市場對於聯邦準備理事會（Fed）後續降息的預期，且台股多數企業今年展望佳，在基本面利多加持下，預期整體格局仍偏多，但由於許多投資人將台股這波大漲與520行情連動，要提防時間點接近的獲利了結賣壓。（編輯：郭無患、楊凱翔）1130516