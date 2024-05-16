望隼：下半年進入產業旺季 出貨以中國市場為主

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（中央社記者何秀玲台北16日電）生技股后隱形眼鏡製造廠望隼今天舉辦法說會，總經理石安說，今年下半年進入旺季，8月起營運有望開始向上，較大出貨量在中國市場。

至於擴廠計畫，子公司江蘇視准新租廠房，近期將取得生產許可，盼貢獻明年中國大陸雙11產能。

望隼主要業務為研發、製造及銷售拋棄式隱形眼鏡，也承接國內外隱形眼鏡品牌商ODM業務。因近視人口集中亞洲，為初期發展重心；今年第1季三大市場布局，中國大陸市場營收占比最高，達54%，其次為日本市場42%，台灣市場為4%。

望隼第1季營收新台幣7.68億元，稅後純益為1.82億元，年增102.5%，每股純益（EPS）3.42元，獲利大幅成長是因經濟規模效益顯現。

第1季以產品營收占比來看，一般透片和一般美瞳片皆占40%、濾藍光美瞳片占11%、濾藍光透片占9%。

大陸市場隱形眼鏡滲透率僅8%，遠低於其他東亞地區，有很大成長空間。望隼科技在大陸有工廠，可就近服務客戶，具有競爭優勢。看好線上市場快速增長，望隼主要耕耘線上市場發展。

談到日本市場，他表示，因屬隱形眼鏡高滲透率國家，需要更多機能性產品， 去年放眼整體市場，近視和遠視鏡片年成長2.2%，散光鏡片成長6.7%，多焦鏡片成長15.2%，美瞳片成長率5.2%。望隼繼透片、美瞳片、濾藍光片後，將在今年推廣散光、多焦、二代濾藍光鏡片，以擴大市占率。

石安說，以整體市況來看，中國市場每年以10%到20%成長，第1季因是淡季，稼動率僅8成，不過下半年將進入產業旺季，較大出貨市場在中國；日本矽水膠因證照明年第1季取得，出貨會遞延明年第1季。

子公司江蘇視准生產軟式拋棄式隱形眼鏡，今年將擴廠，將貢獻明年雙11旺季產能。（編輯：張均懋）1130516