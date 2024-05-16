財部：最新債務比率降至26.5% 9年還本逾9000億元

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（中央社記者張璦台北16日電）立委關切國債情形，財政部今天說明，國際間普遍以「債務比率」衡量各國債務，據統計，2023年長期債務比率決算數為28.3%，今年5月10日實際數進一步降至26.5%。攤開過往數據，若以2023年決算數28.3%而言，是創2003年來最低水準。

財政部表示，2016年至2023年，中央政府執行年度債務還本預算，並適時增加還本，償還債務共計7960億元；若加計今年預算編列的還本數1150億元，9年來中央政府還本超過9000億元。

依據台灣公共債務法規定，所謂長期債務比率，指中央政府1年以上公共債務未償餘額，占「前3年度GDP（國內生產毛額）平均數」的比率。

立法院財政委員會今天審查海關進口稅則部分稅則修正草案，莊翠雲列席並備質詢。有立委引述國債鐘最新資料指出，截至今年5月10日，中央政府債務未償餘額合計6兆4128億元，平均每人負擔債務27.4萬元、達新高水準。

莊翠雲表示，國債鐘是浮動、變動數據，往年上半年通常是國債鐘高峰，5、6月大筆稅款入帳後，會優先還債，國債鐘數字就會往下降，並強調會儘快還債讓數字下降。

莊翠雲進一步說明，國債鐘是涵蓋長債（中央政府1年以上公共債務）和短債，國庫調度短期融資有其必要性，因此短債的部分會增加，但這部分也會儘快償還。

財政部指出，國際間普遍以「債務比率」衡量各國債務，並以GDP為計算基準；之所以用GDP計算，主因為GDP是衡量國家經濟狀況的最佳指標，代表一個國家的生產力，因此，一國債務占國家整體產值的比率，可以衡量國家的債務規模，以及國家有多少能力可以承受償還債務。

據統計，截至今年5月10日，中央政府長期債務比率實際數為26.5%，去年同期約為27.8%。若以決算數來看，2016年長期債務比率決算數達33%，2023年降至28.3%、是2003年來最低水準。（編輯：張均懋）1130516