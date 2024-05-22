昕奇5/27登興櫃 擬快速複製商業模式拓展亞洲市場

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（中央社記者吳家豪台北22日電）雲端服務運營商昕奇雲端將於27日以每股135元登錄興櫃交易，今天舉辦興櫃前法人說明會指出，進入日本短時間就打下不錯基礎，驗證商業模式的高度可擴展性，昕奇已規劃快速複製至其他亞洲國家，挹注未來營運成長動能。

昕奇雲端董事長許承強透過新聞稿說，昕奇以自主開發的一站式跨國多雲管理平台，展現運營自動化等優勢，且藉由母公司上奇科技（6123）海外市場經營與布局經驗，快速拓展亞洲新創版圖，已成功進入香港、馬來西亞、新加坡、印尼，並於去年插旗日本。

展望未來，許承強表示，昕奇聚焦新經濟與新創產業目標客戶，具有高度客戶黏著度，使得營收的可預期性更高，將推動多維成長戰略，持續在現有客群、大型戰略夥伴聯盟、區域擴展及合資等層面布局。

昕奇成立於2017年，實收資本額為新台幣2.34億元，專注於雲聚合與雲分享商業模式，協助客戶透過一站式管理平台，提升雲端支出的透明度、可預測性及管理效能。

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昕奇2023年營收達新台幣10.52億元，年增20%，歸屬於母公司業主淨利6757萬元，年增7.2%，每股盈餘2.92元。昕奇今年截至4月營收4.02億元，年增26%，歸屬於母公司業主淨利2930萬元，年增92%，每股盈餘1.26元。

以昕奇今年第1季主要產品營收比重來看，雲端服務占74%，網通資安22%，其他服務4%。其中雲端服務的業績年增42%，主要受惠於人工智慧（AI）應用帶動，以及新創客戶自身成長動能。（編輯：張均懋）1130522