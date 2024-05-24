亞都麗緻：餐飲住宿拚雙成長 產業仍缺工

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（中央社記者江明晏台北24日電）亞都麗緻宣布，旗下法式餐廳巴賽麗廳睽違多年菜單升級，預估可推升2、3成的營業額，受惠疫後國際客回流，亞都今年預估住房率可達8成，目前編制的人力缺口還有26%。

亞都麗緻酒店近期宣布，旗下法式餐廳巴賽麗廳睽違多年菜單升級，麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍今天回應中央社記者表示，去年巴賽麗廳營收占整體餐廳收入的21.43%，今年預估可提升至25%。亞都麗緻預估，菜單升級後，希望提升巴賽麗廳20%至30%的營業額。

在住宿方面，亞都麗緻表示，受惠疫情後國際客回流，去年台北亞都飯店平均住房率為6成，今年預估往8成努力。

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亞都麗緻表示，看好國內消費者對於美食消費出現成長趨勢，盼餐飲事業今年能持續穩定成長，並預估未來餐飲和住宿將達到45%、55%的健康比例。

至於觀光產業缺工的問題，亞都麗緻表示，目前編制上的人力缺口還有26%，其中又以餐廳缺口最大，因為台北亞都麗緻大飯店的餐廳服務人員除了服務外，必須具備相當程度的餐飲知識，而面對缺工問題，亞都麗緻以台灣籍的服務人員，搭配外籍生協助餐廳外場作業，以難度分工解決缺工問題。（編輯：張均懋）1130524