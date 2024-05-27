大豐電股東會派發股利3元 寬頻滲透率突破7成

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（中央社記者蘇思云台北27日電）有線電視與寬頻業者大豐電今天舉行股東常會，會中通過派發現金股利每股新台幣3元。大豐電表示，今年首季寬頻用戶總戶數近16.2萬戶，寬頻用戶滲透率達71.5%，創下業界最佳表現。

大豐電今天舉行113年股東常會，會中報告112年度營業及財務情形，並承認及討論年度決算表冊及盈餘分派案等事項。大豐電去年合併營收近新台幣20.7億元，每股盈餘3.52元，連續5年突破20億門檻。

大豐電董事長張銘志表示，面對台灣邁向5G及AI新紀元世代，從公用設施到家用設備，各種裝置應用都離不開對網路的高度需求，此特性明顯反映在用戶對於申裝高速率產品占比的大幅成長。截至今年第1季統計，大於360M的申裝用戶比例攀升到39%，相較2020年底僅7%，漲幅可觀。

張銘志表示，大豐提供用戶多元方案，成功讓寬頻收入的成長抵銷視訊收入持續下滑的情況，去年度寬頻收入達到6.87億元，占合併營收33.2%。

大豐電表示，今年首季寬頻用戶數近16.2萬戶，淨增5161戶，同步帶動寬頻收入達1.9億元，占合併營收的36.6%，寬頻用戶滲透率達71.5%，創下業界最佳表現。

張銘志表示，後續積極與電信業者合作，擴大業務面向，今年將進一步規劃10G被動光纖網路（PON）升級作業，希望獲得更多用戶青睞。（編輯：潘羿菁）1130527