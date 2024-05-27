兩岸觀光議題 許舒博：團客開放月底應會有好消息

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北27日電）兩岸觀光開放議題備受關注，商總理事長許舒博今天表示，兩岸經貿穩定、旅遊開放非常重要，預計月底會有團客開放的好消息，也盼政府在處理兩岸事務兼顧原則和彈性；他也呼籲政府應採用多元能源。

準海基會董事長鄭文燦致詞表示，希望兩岸把和平、繁榮、民主當選項，總統賴清德就職演說其實是善意不變，和平、對話、交流都不變，需逐步醞釀條件，讓台灣觀光旅遊、兩岸教育交流，都能在賴總統就職宣誓底下開放，相信政府團隊會用心處理，也會傾聽政府意見，本週政院將展開產業對話溝通。

全國商業總會今天辦理「第12屆理監事及顧問頒證典禮」，副總統蕭美琴、經濟部長郭智輝、環境部長彭啟明、國發會主委劉鏡清、內定海基會董事長鄭文燦等人出席。

許舒博會前受訪表示，新政府上任，產業界希望積極與政府溝通業者的需求和憂心，尤其兩岸經貿穩定、旅遊開放非常重要；這幾天持續溝通，兩岸議題近期應會傳出好消息，希望可以增加航班、開放兩岸旅遊人數。

許舒博進一步透露，開放團客應該在月底會有好的答案，今天中午已與相關單位進行溝通。能源政策方面，他建議政府採用多元能源，之後會再與經濟部長溝通。

許舒博致詞表示，大陸現在仍為台灣最大的進口和出口市場，這是不爭的事實，期盼政府在處理兩岸事務時，有原則、也要有彈性，「求同存異」創造兩岸人民最大福祉。

許舒博也呼籲，工、商業應均衡發展，國家經濟才能全速向前。政府在重視科技業發展的同時，不要忘記服務業對台灣經濟也做出同樣重要的貢獻，去年全國總就業人數1158萬人，其中服務業占比最高，約700萬人、超過6成；並創造GDP新台幣13.8兆元，占整體GDP約61%。

許舒博表示，3年前接下商總理事長一職，今年連任第12屆理事長，希望改變過往商總「上級指導單位」角色，以服務代替領導，協助解決各會員、產業發展所遭遇的挑戰。

展望未來，許舒博表示，淨零碳排和數位升級轉型是全球企業必然發展的趨勢，尤其服務業多屬中小企業，需要政府給予更多實質上的輔導與協助，將全力爭取經濟部、環境部及數發部的大力奧援，加速推動服務業淨零碳排和數位升級轉型的腳步。（編輯：黃國倫）1130527