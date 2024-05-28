中裕：愛滋病新藥已創造正營業現金流 將成營收動能

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（中央社記者何秀玲台北28日電）新藥公司中裕今天召開股東會，董事長張念原表示，中裕已架構完整短中長期，以及創新研發項目；短期來看，愛滋病新藥Trogarzo已創造正營業現金流，再授權中東、北非、港澳和台灣，2025年將成為營收成長動能。

另外，加上竹北廠已通過FDA查廠，將開始挹注CDMO（藥品委託開發暨製造服務）營收。在業務面，他指出，結合愛滋病新藥Trogarzo銷售及CDMO業務的拓展，營收已穩步成長，即將邁入獲利階段。

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他提到，愛滋病新藥Trogarzo在今年初陸續與沙烏地阿拉伯藥品行銷公司AcedrA、澳門五洲藥物及友華生技，分別簽訂在中東北非、香港澳門及台灣地區的獨家銷售行銷契約，這對中裕整體利益和長期價值有望出現正面影響，預計2025年起中裕營收有機會出現顯著成長。未來仍會持續結盟更多地區的潛在合作夥伴，以擴大Trogarzo銷售。

中裕竹北cGMP蛋白質工廠已通過美國FDA的稽核，去年CDMO營收約新台幣3000萬元，目前有CDMO潛在客戶正在洽談中，預期今年CDMO業務將創造更多營收。（編輯：潘羿菁）1130528