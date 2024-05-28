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中裕：愛滋病新藥已創造正營業現金流 將成營收動能

2024/5/28 17:13
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（中央社記者何秀玲台北28日電）新藥公司中裕今天召開股東會，董事長張念原表示，中裕已架構完整短中長期，以及創新研發項目；短期來看，愛滋病新藥Trogarzo已創造正營業現金流，再授權中東、北非、港澳和台灣，2025年將成為營收成長動能。

另外，加上竹北廠已通過FDA查廠，將開始挹注CDMO（藥品委託開發暨製造服務）營收。在業務面，他指出，結合愛滋病新藥Trogarzo銷售及CDMO業務的拓展，營收已穩步成長，即將邁入獲利階段。

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他提到，愛滋病新藥Trogarzo在今年初陸續與沙烏地阿拉伯藥品行銷公司AcedrA、澳門五洲藥物及友華生技，分別簽訂在中東北非、香港澳門及台灣地區的獨家銷售行銷契約，這對中裕整體利益和長期價值有望出現正面影響，預計2025年起中裕營收有機會出現顯著成長。未來仍會持續結盟更多地區的潛在合作夥伴，以擴大Trogarzo銷售。

中裕竹北cGMP蛋白質工廠已通過美國FDA的稽核，去年CDMO營收約新台幣3000萬元，目前有CDMO潛在客戶正在洽談中，預期今年CDMO業務將創造更多營收。（編輯：潘羿菁）1130528

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中裕與友華簽訂愛滋病新藥台灣獨家銷售契約中裕愛滋病新藥授權沙國藥廠 搶進中東市場
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