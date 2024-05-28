引進策略投資人有進展？三商壽：仍在努力中

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（中央社記者謝方娪台北28日電）三商美邦人壽RBC及淨值比已連4期未達標，三商壽今天表示，董事會通過現金增資、私募發行有價證券、發行次債等作為強化資本，至於引進策略投資人規劃還在努力中，若有任何具體進展，將報至董事會後對外公告。

三商壽今天舉行首季線上法人說明會，受惠新台幣兌美元走貶、首季維持較低避險比率加上逢國內外股市上漲實現資本利得，三商壽今年首季稅後淨利達新台幣30.6億元，較2023年同期轉虧為盈，年增59.8億元，每股盈餘（EPS）達0.6元。

金管會每半年檢視一次保險業RBC（資本適足率）及淨值比，三商壽自2022年6月底起，已連4期RBC及淨值比未達金管會法定標準，但今年首季底三商壽淨值比已拉回至3.24%，高於3%法定標準。

法人關注，今年6月底三商壽RBC能否順利達標，三商壽表示，持續努力中，董事會通過的資本強化方案包括辦理普通股現金增資發行3億股、私募普通股或特別股40億股、私募國內可轉債30億元，及近期預計發行10年期累積次順位普通公司債50億元。

至於洽策略投資人進度，三商壽表示「還在努力中」，若有任何具體進展，將報至董事會後對外公告。

先前三商壽投資台灣50反1失利釀虧，三商壽指出，公司持有元大台灣50反1部位，自最高點至今已處分逾9成，剩下不到1成部位，將在今年結束前擇低點出清。

三商壽今年首季新契約保費收入達57.1億元，遜於2023年同期表現，三商壽表示，今年全年新契約保費收入目標仍維持300億元以上，首季新契約保費收入表現稍有落後，但看好今年為多頭市場，投資型保單銷量將逐步成長，加上努力推動保障型商品銷售，希望新契約保費收入追上預期目標。

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展望後市，三商壽表示，現在美台股市屢創新高，下半年有美國選舉及利率決策挑戰，可預期未來波動性，公司評估，短期市場仍有正面價格支撐，後續在風險控管獲得控制下，預期仍能有更高投資收益表現。商品策略上，為順利接軌IFRS 17及ICS，將著重投資型及保障型商品銷售。

三商壽今天同步公布2023年底隱含價值為916.5億元，年增24.8億元，主因新契約挹注讓有效契約價值上升，加上股市操作得宜帶動淨值增加所致，每股隱含價值為18元。（編輯：張均懋）1130528