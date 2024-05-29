彰銀：房市首季量增價漲 土建融需求不如房貸

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（中央社記者張璦台北29日電）彰銀今天指出，台灣受惠AI商機等，出口表現改善，帶動民間投資，下半年國內景氣有望維持「內外皆溫」。談及房市概況，彰銀表示，首季呈現「量增價漲」格局，評估政府不會輕易放鬆相關管制措施，同時認為建商現階段將以消化既有案件為主，土建融市場需求不如房貸。

彰化銀行今天召開第1季線上法人說明會，由副總經理王淑芳主持，公布營運績效。

王淑芳指出，在核心業務穩定成長及手續費淨收益挹注下，第1季合併稅後盈餘達新台幣38.31億元，較去年同期增加10.99%，每股盈餘為0.35元；逾放比率則在授信風險控管得宜下持續維持在0.17%，覆蓋率提高至724.11%，資產品質穩健。

談及下半年國內景氣，彰銀指出，台灣因受益於AI（人工智慧）商機與電子產業庫存去化落底，出口外銷表現持續改善，帶動民間投資動能，下半年國內景氣有望維持「內外皆溫」格局。

彰銀表示，下半年放款業務推展將以全行授信結構轉型為主軸，衝刺中小企業放款占比與聚焦自住型房貸客戶，並針對不同族群提供理財型商品，提高多元化收入；由於金融市場仍有許多不確定因素，包括通膨降溫速度、貨幣政策及地緣政治衝突等，將因應市場變化機動調整資產配置，維持成長動能。

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針對土建融、房市概況，彰銀表示，土建融方面，儘管近期房市熱絡，不過，考量短期內央行降息不易，高利率環境將延續，加上建商土地貸款成數受限，加重建商開發的資金成本，同時，近年建商已累積大量土地、推案，預估現階段以消化既有案件為主，整體土建融市場需求將不如房貸。

至於房市，彰銀認為，今年第1季房市呈現「量增價漲」，主要是隨選舉的不確定因素結束，加上國內景氣逐步好轉帶動台股上揚，以及在內需熱絡之下就業情況良好，且新青安優惠房貸措施激勵自住買盤持續進場；此外，考量目前國內房價依然居高不下，央行與其他政府部會仍不會輕易放鬆房市管制措施。（編輯：張均懋）1130529