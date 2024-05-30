亞德客拚毛利率逐季提升 攻海外銷售據點

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天上午在台南舉行股東會，通過配發股息每股新台幣約17.37元，亞德客-KY計畫健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售據點，持續開發電動缸及滾珠螺桿等新品，期盼今年毛利率可逐季提升。

展望未來產能布局，亞德客-KY在致股東營業報告中指出，積極擴充現有事業產能，並設立台南廠，在台灣成立第2研發中心，發展高階氣動產品及電動產品元件。

在海外布局，亞德客-KY指出，計畫逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售據點，持續擴大海外區域營運規模，在新產品布局，亞德客-KY也持續開發電動缸及滾珠螺桿等相關產品。

展望今年營運，亞德客-KY預期，產品組合改善加上出貨增加，期盼毛利率可逐季提升。

展望今年線性滑軌業績，亞德客-KY重申，今年相關業績可到人民幣8億元，預期最快第3季，線性滑軌市況可回溫，預期下半年線性滑軌出貨可較上半年佳。

在線性滑軌產品布局，亞德客-KY指出，目前線性滑軌年產能規模人民幣20億元，預期到2025年底前，不會再擴充線性滑軌產能。

法人預期，亞德客-KY第2季線性滑軌營收目標超過人民幣2億元，今年亞德客-KY在線性滑軌的稼動率可提升至60%，帶動整體營業利益率。（編輯：楊凱翔）1130530