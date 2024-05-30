嘉里大榮擴大布局 新物流中心今、明年陸續營運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）嘉里大榮今天召開股東常會，通過每股配發新台幣2.6元現金股利。展望後市，嘉里大榮表示，為擴大營運布局，在新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點，相關物流中心陸續在2024年及2025年開始營運。

嘉里大榮今天召開股東會，董事長沈宗桂指出，面對人力成本、油電價格上漲、通膨和利率上升等挑戰，採取多項措施提升營運效率，包括導入自動化倉儲設備、優化運輸路線、推出APP線上託運服務，及深化客服語音機器人技術等方案因應。

嘉里大榮積極耕耘4大核心業務，在冷鏈物流方面，規劃於2024年將食品安全管理系統提升為FSSC 22000系統，藉以拉大與同業間競爭的差異性，並可符合大型跨國性食品集團對於食安管理的期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

醫藥物流方面，子公司嘉里醫藥物流2023年擴大車隊投資，購入12台油電車，升級綠色醫藥物流服務；快遞及電商物流方面，嘉里大榮繼2022年首度引進電動三輪車後，2023年再購入20輛，投入六都強化都會型快遞配送體系。

因應台灣高科技產業發展，嘉里大榮表示，已在新竹及台南科學園區提供運輸、倉儲及保稅倉庫服務，同時為保持競爭力，在新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點，這些物流中心分別於2024年及2025年營運，滿足更多消費者需求。（編輯：張均懋、林淑媛）1130530