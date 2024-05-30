工研院電腦展秀AI漁搜機隊 擷發推設計技術服務方案

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（中央社記者張建中新竹30日電）台北國際電腦展將於6月4日登場，工研院將展示AI技術成果，其中，智慧漁搜機隊是利用AI自動辨識魚群位置，提升捕魚效率。擷發科技將展示AI設計技術服務方案，宇瞻預計在周邊展示AI伺服器和邊緣伺服器記憶體方案。

工研院表示，智慧漁搜機隊一次可派遣4架無人機巡航，利用人工智慧（AI）自動辨識魚群位置，相較傳統直升機只能鎖定單一區域，智慧漁搜機隊有助漁夫提升捕魚效率達3倍，節省成本65%。

工研院指出，小基站搭載軟體就可以有感知能力，就像是有眼睛的基地台。電腦展現場將透過俄羅斯方塊互動遊戲，展現未來小基站如何搭載軟體就可以有感知能力。

工研院還將展示智慧座艙千里眼技術，結合車載通訊、影像辨識、影像縫合等技術，駕駛在汽車螢幕上，不僅能看到前方景象，還能穿透前車，看到前車的影像，掌握更遠方的路況。

擷發科技將在電腦展展示AI設計技術服務方案，透過將AI融入晶片設計，整合演算法、資料結構和應用端生態圈銷售模式，提供更方便的方案，包括即時生物特徵與活體偵測識別。

宇瞻將於電腦展期間，在南港展覽館周邊飯店展示AI相關記憶體產品，包括AI伺服器DDR5，及邊緣伺服器用的固態硬碟（SSD）等。宇瞻指出，受惠AI需求，上半年持續去化庫存的客戶，第3季可望恢復備貨，並推升下半年營運表現。（編輯：張均懋）1130530