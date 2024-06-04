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看好電動車充電通訊 正基電腦展秀車用電子應用技術

2024/6/4 20:13
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（中央社記者潘智義台北4日電）無線通訊模組品牌正基科技今天在台北國際電腦展，宣布多項新產品線，並表示積極拓展物聯網、車用電子和人工智慧（AI）應用市場。

正基根據市場調查機構IMARC報告指出，2022年全球車聯網市場規模達1439億美元，預計到2027年將超過7000億美元；電動車充電通訊設備市場則將以27%年均複合成長率快速擴張。

正基說明，車聯網關鍵技術在於整合軟硬體設計與服務，研發小型化和薄型化無線模組（System in Package），以應用於物聯網相關產品及穿戴式裝置。著眼於車聯網和電動車充電設備市場的高速成長。

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正基科技今天在台北國際電腦展宣布多項新產品線，首度跨足5G RedCap（輕量型5G），將進軍5G穿戴式、手持式產品及監控系統。

正基科技董事長陳明哲指出，在5G和物聯網熱潮下，除持續致力於無線模組技術創新外，產品組合將進一步擴充並切入新興應用領域。關鍵技術在於整合軟硬體的設計與服務，研發小型化和薄型化無線模組，以應用於物聯網相關產品及穿戴式裝置。（編輯：黃國倫）1130604

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