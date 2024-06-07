三星預告AI導入摺疊手機 推進行動AI時代

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（中央社記者江明晏台北7日電）三星年初推出Galaxy S24旗艦系列，搭載Galaxy AI整合服務，主打全球首款AI手機。三星今天預告，行動AI時代已降臨，新款摺疊機將導入AI服務。

三星行動通訊事業部執行副總裁暨行動研發處負責人崔元俊（Won-Joon Choi）今天在專欄中表示，搭載Galaxy AI的Galaxy S24旗艦系列只是開端，三星將進一步針對即將推出的摺疊裝置，優化Galaxy AI體驗。

他表示，為了將生成式AI技術的成果導入Galaxy S24旗艦系列，三星採用混合式途徑整合AI服務，語音通話是智慧型手機最基本的功能，也是最私密的溝通方式，三星以智慧終端AI為基礎，成功開發「通話即時翻譯」功能，為用戶破除交流上的語言藩籬，同時確保對話的安全度與隱私性。

三星強調，遍布全球的研發網路也扮演關鍵角色，包括波蘭、中國、印度與越南等各地研發中心，均全力投入研發，擴展Galaxy AI支援的語言種類。

展望未來，三星預期，隨著新晶片，尤其是NPU的智慧運算能力進展，以及其他科技的推波助瀾下，將有更多行動AI功能加入行動裝置。

三星並承諾，拓展Galaxy生態圈，隨著行動AI時代快速發展，三星也將加速催生行動AI創新技術，迎接當下與未來的需求。（編輯：潘羿菁）1130607