本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
聯發科
新聞專題
聯發科1/300
首頁 / 證券

聯發科5月營收攀同期次高 第2季營運可望達標

2024/6/7 18:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）手機晶片廠聯發科自結5月營收新台幣421.51億元，較4月略增0.29%，較去年同期增加33.53%，為同期次高水準。法人預期，聯發科第2季營運目標應可順利達成。

法人表示，隨著手機晶片出貨回歸正常節奏，聯發科4月及5月營收自3月的504.8億元高檔滑落，月營收介於420億至422億元，不過仍較去年同期成長超過3成水準。

聯發科累計前5月營收2176.37億元，較去年同期增加39.9%。

聯發科4月及5月營收合計841.79億元，法人預期，聯發科第2季營運目標應可順利達成。聯發科預估，第2季營收將約1214億至1335億元，較第1季減少0%至9%。

聯發科看好今年包括手機、智慧裝置及電源管理晶片3大產品線將同步成長，並推升全年美元營收成長14%至16%；手機是成長幅度最高的產品線。（編輯：張均懋）1130607

#晶片
#聯發科
#聯發科
聯發科
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔡力行秀聯發科手機生成AI功能 黃仁勳讚聰明
172.30.142.71
更多編輯台推薦新聞：