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數間車廠涉違規取得認證 日本本田被官方檢查

2024/6/10 11:53
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（中央社東京10日綜合外電報導）關於日本5間車廠以違規方式取得量產所需的認證，日本政府今天派員檢查本田在東京都的總公司，是繼豐田汽車、山葉發動機、鈴木汽車後，因相同原因被官方檢查的第4間車廠。

國土交通省（簡稱國交省）本月3日宣布，豐田汽車（Toyota）、馬自達（Mazda）、山葉發動機（Yamaha）、本田（Honda）、鈴木汽車（Suzuki）5間車廠，包含已經停產的車種在內，共38款車種以違規方式取得量產汽機車等所需的「型式指定」認證，並已指示6款尚未停產的車種暫停出貨，直到確認符合國家標準。

讀賣新聞報導，國交省根據道路運送車輛法，本月稍早罕見連續3天派員檢查豐田汽車、山葉發動機、鈴木汽車的總公司，近期也將檢查馬自達的總部。

而國交省今天根據同法派出5名人員進入本田位於東京都港區的總公司，預計詢問本田公司內部負責認證測試、品質管理等部門的說法，並檢閱相關文件等，以釐清違規的詳細事實關係。

根據國交省，5間車廠共38款車種以違規方式取得認證，其中本田最多達22款，包含2007年至2022年生產的FIT、N-BOX等車種，噪音測試、引擎的馬力測試等出現違規。不過目前未停產的車種，測試並未被確認出現違規。

國交省接下來派人檢查完馬自達後，預計本月根據道路運送車輛法評估是否祭出行政處分。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130610

#日本
#豐田汽車
#國交省
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