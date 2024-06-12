英業達：車用產線產能已備齊 明年開始大幅成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北12日電）代工廠英業達董事長葉力誠今天首次主持股東常會表示，英業達現在拚命擴產，針對更高階技術進行研發和投資，期望提升毛利率；車用業務已備齊產線和產能，預期明年開始會大幅度成長。

葉力誠回答股東提問指出，英業達從2022年起擴大全球布局，包括墨西哥和捷克，以及去年在泰國找土地設廠，以因應客戶全球出貨要求，擴大生產規模。

他說，英業達在墨西哥廠預計投入1億美元（約新台幣32.4億元）以上資金，2023年下半年開始量產，2024年全部產線建置完成，針對伺服器和車用的產線已經備齊，現在要積極填滿相關產能。

談到如何提升毛利率，葉力誠說，現在世界經濟狀況還沒恢復，英業達員工很努力維持毛利，包括開發新產品、進入新產業，他相信車用將是未來新興市場，對英業達毛利率提升會有相當的助益。

英業達2023年合併營收達新台幣5147億元，年減4.98%；營業利益74億元，年增11.91%；歸屬母公司稅後淨利61億元，年增0.03%；每股盈餘1.71元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望2024年，英業達在營業報告書指出，除現有產品基礎外，也在人工智慧（AI）伺服器的發展上持續投注研發及深耕市場，AI深度學習暨推論伺服器仍是今年客戶競相發展的重點，配合雲端客戶最新規格設計，英業達預估今年在伺服器的出貨數量上將呈現兩位數成長。

英業達表示，因人工智慧個人電腦（AI PC）的發展及商用型的應用，筆電業務今年將較去年呈現個位數復甦。英業達指出，智慧裝置在5G應用及新遊戲產品的挹注下，今年期待有高個位數成長。（編輯：楊凱翔）1130612