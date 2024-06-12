新青安轉租人頭戶疑慮 公股銀將開會研商因應機制

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（中央社記者張璦台北12日電）新青安優惠政策房貸被外界指有轉租、人頭戶等疑慮，8大公股行庫將於下週開會討論務實、合理機制因應；會中預期將討論，若房貸戶違反自住切結，是否將加碼利率或追回補貼等。

中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，財政部轄下8大行庫的「青年安心成家購屋優惠貸款」，自去年8月1日起放寬各項條件；利率方面，公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。

新青安其他措施，包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。外界認為，上述多重優惠激勵自住買盤出籠，卻衍生房市「過熱」、貸後轉租、人頭戶等問題。

據了解，不動產授信主要銀行土地銀行將於下週與其他公股銀行開會，檢討新青安優惠政策房貸，日期原則上落在6月19日。

行庫高層指出，會中將針對外界質疑的轉租、人頭戶問題，討論怎麼做比較務實、合理。會中預期也將討論，若房貸戶違反自住切結，是否將祭出利率加碼或追回補貼等作法。

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另一名行庫主管表示，現行補貼利率2碼，有半碼是行庫補貼，另1.5碼由政府（住宅基金）補貼；前者銀行補貼的部分，因為銀行自身要給出利率優惠時，本來就都會要求貸戶聲明符合相關條款，若違反，利率就要加碼，所以半碼部分現在已有切結，接下來「應該是政府補貼那塊要把它加進來」，讓其更周延。

至於實務上貸戶如何聲明自住而非轉租，行庫主管指出，可能是透過戶籍謄本、或檢視貸戶所得稅資料是否有租金收入，但細節仍待研商。（編輯：林興盟）1130612