萬海上半年賺逾半個股本 3因素旺季添變數

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（中央社記者江明晏台北12日電）萬海航運受惠運價及貨量成長，第2季稅後淨利新台幣115.69億元，季增1.5倍，每股盈餘4.12元。萬海指出，第3季旺季受地緣政治、供應鏈分化及關稅壁壘等因素影響，市場充滿挑戰。

萬海航運今天董事會通過財報，上半年合併營收657.8億元，年增31.49%；稅後淨利161.92億元，每股盈餘5.77元；第2季稅後淨利115.69億元，季增150.2%，每股盈餘4.12元。

萬海說明，第2季受惠運價及貨量成長、公司船舶調度得宜，對獲利有所挹注。

根據新加坡研究機構LINERLYITICA對航運市場運力供給預測，2024年和2025年分別為9.7%和4.8%。萬海指出，雖然運力有明顯增加，但從各航線運力趨勢，觀察到2023年至2024年度船舶運力主要投入在遠東往來北歐、地中海及拉丁美洲等航線，其他航線呈現相對穩定趨勢。

萬海指出，今年前7月已新交船舶共計9艘，預計到年底前還有3艘新造船舶將下水運營；2025年預計有3艘1萬3000 TEUs（20呎貨櫃）新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力。2024年前7個月共處分3艘船舶，運力合計7400 TEUs以優化船舶運行效率，回應ESG節能減排。

萬海指出，第3季是歐美返校及傳統假期備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化及關稅壁壘等外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。

此外，萬海今天公告，合計斥資16.84億美元至25.05億美元，約新台幣546.87億元至813.48億元，與台船簽署購入意向書，將交易16艘甲醇雙燃料全貨櫃輪；另有4艘全貨櫃輪則是簽訂購入選擇權。

根據公告內容，萬海今天代新加坡子公司公告，斥資12.3億美元至19.84億美元，向台船購入約8000 TEU甲醇雙燃料全貨櫃輪12艘，及附帶約8000 TEU全貨櫃輪購入選擇權4艘。萬海同時也簽署4艘約8700 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪購入意向書，交易總金額為4.54億美元至5.21億美元。

中菲行上半年營業額123.48億元，年增15.9%；稅後淨利5.2億元，年減7.8%，每股盈餘為3.69元，較去年同期減少8.4%。

中菲行指出，俄烏戰爭未息、紅海危機持續，加上伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動，對於航空公司及船公司航線的安排及貨物承載產生巨大影響，多變的市場導致挑戰、經營風險倍增。中菲行建構實體通路和虛擬數位平台將持續發揮功效，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務。（編輯：張良知）1130812