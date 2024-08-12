本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

郭婞淳奧運奪銅 富邦金發2.5萬美元激勵獎金

2024/8/12 19:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）2024巴黎奧運落幕，台灣「舉重女神」郭婞淳奪下銅牌，成為台灣首位連續3屆奧運奪牌者，富邦金控今天宣布頒發2.5萬美元激勵獎金予郭婞淳，支持她繼續征戰世界體壇。

郭婞淳在里約奧運摘銅、東京奧運奪金，此次巴黎奧運又奪下銅牌，生涯連3屆奧運奪牌，為台灣史上第1人，3面獎牌在身上，也是台灣史上最多奧運獎牌的選手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

富邦金董事長蔡明興今天透過新聞稿表示，富邦金自2015年起贊助郭婞淳，此次奧運賽事郭婞淳雖帶傷應戰，但過程中以正向意志全力面對挑戰，最後為台灣在女子59公斤量級舉重項目奪下銅牌，成為台灣首位連3屆奧運奪牌運動員，奮戰精神令人動容。

蔡明興宣布，富邦金將發放2.5萬美元作為郭婞淳奪牌激勵獎金，希望持續支持郭婞淳征戰世界體壇。今年上半年富邦金共贊助13位職業及業餘選手，贊助金及激勵獎金總計已發放約新台幣1300萬元。（編輯：林克倫）1130812

#巴黎奧運
#台灣
#台灣史
#銅牌
#蔡明興
#里約奧運
#東京奧運
#郭婞淳
#富邦金控
郭婞淳
幕僚透露賴總統讚郭婞淳直接拚金 勇氣非獎牌能定義郭婞淳巴黎奧運奪銅返台 感謝支持者給力量
蔡明興
富邦金永續報告書 重大議題鑑別首納全球10大風險鼓勵鋼鐵業等企業戶減碳 富邦金首辦議合工作坊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：