郭婞淳奧運奪銅 富邦金發2.5萬美元激勵獎金

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（中央社記者謝方娪台北12日電）2024巴黎奧運落幕，台灣「舉重女神」郭婞淳奪下銅牌，成為台灣首位連續3屆奧運奪牌者，富邦金控今天宣布頒發2.5萬美元激勵獎金予郭婞淳，支持她繼續征戰世界體壇。

郭婞淳在里約奧運摘銅、東京奧運奪金，此次巴黎奧運又奪下銅牌，生涯連3屆奧運奪牌，為台灣史上第1人，3面獎牌在身上，也是台灣史上最多奧運獎牌的選手。

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富邦金董事長蔡明興今天透過新聞稿表示，富邦金自2015年起贊助郭婞淳，此次奧運賽事郭婞淳雖帶傷應戰，但過程中以正向意志全力面對挑戰，最後為台灣在女子59公斤量級舉重項目奪下銅牌，成為台灣首位連3屆奧運奪牌運動員，奮戰精神令人動容。

蔡明興宣布，富邦金將發放2.5萬美元作為郭婞淳奪牌激勵獎金，希望持續支持郭婞淳征戰世界體壇。今年上半年富邦金共贊助13位職業及業餘選手，贊助金及激勵獎金總計已發放約新台幣1300萬元。（編輯：林克倫）1130812