中華開發資本結合台日資源 成立跨境創新基金

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（中央社記者謝方娪台北13日電）開發金子公司中華開發資本旗下開發創新管理顧問與日本政府基金Cool Japan Fund宣布共同成立「中華開發跨境創新基金」，為開發資本首支跨足東北亞的海外基金，力拚打造台日新創共同市場，規模目前已達首輪關帳金額6200萬美元。

中華開發跨境創新基金由開發資本、國發基金及Cool Japan Fund等台日雙方政府基金及台灣產業界，包括奇景光電、精誠資訊等共同成立，基金規模為7500萬美元至1億美元，目前已達首輪關帳金額6200萬美元。

開發資本總經理南怡君透過新聞稿表示，近年台灣新創在國際舞台嶄露頭角，協助本土及台籍企業家與創業家在地創生、展業八方為開發資本理念，期待可成為台灣新創進軍全球的重要推手，開發跨境創新基金即為很好的例子。

開發創新基金總經理郭大經說明，2023年成立日本創新加速器空間後，提供台日雙方新創業者落地相關服務及產業交流，今年進一步成立台日基金，成立願景是打造台日新創共同市場。

郭大經進一步分析，開發跨境創新基金重要目標是協助新創國際化，新創開打國際盃最需要資金及在地人脈網絡，在地資源相對困難且重要，找到對的合作夥伴即為落地最重要入門磚，中華開發除了提供資金，也將為台日雙方找到關鍵合作夥伴。

共同成立開發跨境創新基金的日本政府基金Cool Japan Fund、台灣政府國發基金及產業投資人，代表的是台灣在地資源與日本落地資源結合，將有效促進台日新創及大型企業進行產業創新與交流。

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郭大經指出，開發跨境創新基金期望打造台日新創共同市場，讓台灣新創公司成立首日即可將日本當作本地市場，至於日本新創則因台日文化及地域優勢，可將台灣作為出海第一站，進而攜手台灣新創進軍國際。

開發跨境創新基金看好日本新創投資領域，包括移動互聯網、數位轉型、人工智慧及區塊鏈、生活產業等，郭大經表示，開發跨境創新基金將會結合各方資源，打造台日新創界最完整資源平台及跨境共同市場。（編輯：潘羿菁）1130813