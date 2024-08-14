聯成與巴斯夫策略聯盟 採購可塑劑關鍵原料

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）台灣DOP（可塑劑）龍頭聯成化學與德國石化巨擘BASF（巴斯夫）今天簽署合作備忘錄（MoU），展開策略結盟，聯成將向BASF採購異辛醇（2-EH）、正丁醇（N-Butanol）等可塑劑原料，雙方也將合作提升鄰苯二甲酐（PA）及馬林酐（MA）的催化劑效率，減少生產過程及產品的碳排放。

聯成是聯華神通集團旗下子公司，目前為全球最大的可塑劑及苯酐製造及通路商。巴斯夫則是德國石化巨擘，其在大陸廣東湛江打造一貫化生產基地，今年起陸續量產。

此次合作，聯成擬向巴斯夫湛江基地，採購異辛醇和正丁醇等，以滿足公司增長的市場需求，特別是針對大陸華南地區。

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聯成總經理畢淑蒨今天表示，希望結合巴斯夫在羰基合成醇和催化劑方面的專業，提升聯成高性能產品的生產能力。雙方也將共同開發與聯成化科價值鏈相對應的新產品，並推廣巴斯夫的生物質平衡（BMB）等低碳排放產品。

巴斯夫亞太區工業石化業務管理副總裁田海波表示，聯成與巴斯夫一直是穩固的合作夥伴，隨著2025年湛江一貫化基地羰基合成醇生產的啟動，兩家公司可望有更廣泛的合作空間。（編輯：林家嫻）1130814