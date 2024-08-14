華紙看好第4季需求 下半年比上半年佳

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（中央社記者何秀玲台北14日電）中華紙漿今天召開法人說明會，總經理陳瑞和表示，今年上半年受4月花蓮地震影響，提早歲修廠區設備，震後紙漿與紙品銷量均有提升，6月轉虧為盈；下半年規劃擴大花蓮廠「木質素汽電共生」發電量，強化綠色產品銷售，並看好第4季需求，推升營運。

中華紙漿今年上半年稅後虧損新台幣1.37億元，較去年同期虧損5.45億元收斂，每股稅後虧損0.13元。他表示，因4月發生花蓮地震影響生產及銷售，廠產線配合停車檢修，且將台灣主要廠區提前於第2季進行設備歲修，導致虧損。

業外方面，受惠於新台幣貶值匯兌有利，業外淨收入8117萬元，較去年同期虧損有大幅改善；隨震後復原逐漸告一段落，紙漿與紙品銷量均有提升，營運回穩，6月已轉虧為盈。

台灣主要廠區因應地震影響，提前於第2季進行主要設備歲修，第3季已恢復生產量能與出貨動能，加上中國市場採購高於預期，他認為今年下半年營運將比上半年好。

陳瑞和表示，為了提升綠色能源占比，花蓮廠生質能鍋爐改造案將於今年下半年規劃，以達成全廠自發電為目標。

另外，今年9月起，全台禁供一次性塑膠飲料杯，華紙的全紙回收容器系列產品未使用塑膠淋膜，將有望提升回收率，搶攻綠色商機。（編輯：楊蘭軒）1130814